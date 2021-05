Oggi i nuovi colori delle regioni: in attesa della fumata bianca la Lombardia vede ancora il giallo

È il giorno dei nuovi colori. Oggi, venerdì 14 maggio, arriverà il report dell'istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia che guiderà poi il ministero della salute nella scelta delle zone per le regioni. Il nuovo monitoraggio dovrebbe disegnare un'Italia quasi totalmente gialla, nonostante nell'ultimo documento lo stesso Iss avesse evidenziato un indice Rt in crescita, anche per la Lombardia, che per qualche attimo ha temuto un ritorno in arancione. Ma come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, l'ipotesi sembra davvero molto remota.