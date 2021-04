Lombardia in zona gialla dal 26 aprile, Fontana ci crede

La nostra regione sembra sempre più vicina alla zona gialla. Una convinzione, dopo due settimane di semaforo arancione, ribadita anche oggi dal governatore Attilio Fontana. Dati alla mano, non ci dovrebbero essere nuovi ostacoli per tornare finalmente in fascia gialla già da lunedì 26 aprile.

"I numeri stanno gradualmente migliorando - ha detto oggi il numero uno di Regione Lombardia ai microfoni di SkyTg24 - e credo proprio che ce la faremo. È sempre difficile ipotecare il futuro ma se la situazione odierna dovesse proseguire ci sono buone probabilità di ritornare gialli". Il che si traduce con le riaperture di bar e ristoranti, anche se le regole in zona gialla potrebbero nuovamente cambiare con l'atteso decreto Draghi":

Di certo resta invece ancora una "mission impossible" il ritorno alla didattica in classe per gli studenti dei licei, soprattutto relazione alla capienza ridotta dei mezzi pubblici. "Per quanto riguarda la riapertura del trasporto pubblico - ha detto ancora Fontana - i tavoli con le Prefetture sono sempre aperti ma dobbiamo risolvere il problema dell’equazione insostenibile che vede le scuole al 100% e la copertura dei bus e treni al 50%. Questo è il problema principale che abbiamo già evidenziato al governo". Tra le soluzioni allo studio c'è anche quella di ricorrere nuovamente agli ingressi scaglionati. Ma non sarà semplice nemmeno questa via, più facile che si pensi ancora all'alternanza tra presenza e dad.

Un altro tema tutt'altro che trascurabile, non solo per il governatore, è quello del coprifuoco, altro divieto che in molti vorrebbero scardinare, sopratutto in zona gialla: "Ogni decisione - ha affermato il governatore lombardo - dovrà tenere conto della situazione e del raggiungimento di una sempre maggiore normalità. Quindi anche per il coprifuoco se ne dovrà tenere conto". Nessuno invece parla ancora di abolire le mascherine all'aperto, altro mantra di questa stagione. Ci toccherà metterle anche in spiaggia senza che nessuno apra bocca?