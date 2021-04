Como e la Lombardia tornano in zona arancione, oggi la decisione

E' una di ore. Al massimo nel pomeriggio di oggi gli abitanti della regione Lombardia scopriranno in maniera ufficiale se a partire da lunedì 12 aprile torneranno finalmente in zona arancione o se resteranno ancora "confinati" nella zona rossa. La decisione del ministero della Salute, frutto del lavoro di consulenza del Comitato tecnico scientifico, arriverà probabilmente nel pomeriggio inoltrato.

La possibilità che Como e l'intera Lombardia tornino in zona arancione sembra essere concreta. Lo stesso presidente Attilio Fontana si è più volte esposto nel corso della settimana verso questa soluzione, che darebbe ossigeno a tanti commercianti ed esercenti costretti a tenere le serrande abbassate da troppo tempo.

"Chiederò la zona arancione per la Lombardia"

Il governatore aveva ribadito il concetto giovedì a Rtl 102.5. "Farò di tutto, e chiederò alla cabina di regia che la Lombardia possa essere messa in zona arancione. I numeri che stiamo valutando per mandarli alla cabina di regia di Roma vanno in questa direzione. I dati sono in lento ma graduale miglioramento", aveva detto.

Anche martedì pomeriggio nel corso di un webinar, Fontana aveva espresso lo stesso concetto. "I numeri della nostra regione stanno migliorando e, se continuerà così, spero che venerdì potremo chiedere di tornare arancioni. Non posso dare la certezza, ma da questo osservatorio la situazione dal punto di vista epidemiologico sta migliorando, sta rallentando, i numeri sono positivi", ha affermato Fontana riferendosi all'andamento dei contagi e alla "pressione" sugli ospedali.

I dati epidemiologici della Lombardia sono in miglioramento: l'indice Rt sarebbe addirittura da zona gialla, che però fino al 30 aprile non esiste più per decisione del governo Draghi - e la soglia dei 250 contagi ogni 100mila abitanti che fa scattare in automatico la zona rossa non sembra essere più un pericolo, stando alle indiscrezioni. Un altro fattore che avrà il suo peso sulla scelta del ministro della Salute e del Cts riguarda l'andamento della campagna vaccinale.

Le principali novità con il cambio da zona rossa ad arancione

In attesa della decisione ufficiale è bene ricordare che passando da zona rossa a zona arancione cambiano alcune regole. Ecco qui un sunto con le principali novità in fascia arancione.