In Lombardia tutti possono prenotare la quarta dose del vaccino anti covid

oggi in Lombardia tutti i cittadini con più di 12 anni possono prenotare quella che tecnicamente si chiama "seconda dose di richiamo", la quarta dose appunto, del vaccino anti covid. A stabilirlo, si legge sul sito del Pirellone, è la "circolare del ministero della salute n. 0040319-23/09/2022-Dgpre-Dgpre-P ad oggetto aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti".

L'appuntamento per la seconda dose booster può essere prenotato sempre sul portale di regione Lombardia, semplicemente inserendo i dati della propria tessera sanitaria.

"La seconda dose di richiamo può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni, 4 mesi, dalla prima dose di richiamo - la terza dose - o dall’ultima infezione successiva al richiamo", hanno ricordato al Pirellone. Segnalando ai cittadini che bisogna presentarsi nei centri vaccinali con "un documento di identità e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni".

La quarta dose - hanno sottolineato dalla regione - "è raccomandata in via prioritaria a "cittadini over 60, ersone con elevata fragilità di età pari o superiore ai 12 anni, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani, donne in gravidanza". Proprio le donne in stato interessante sono le uniche che possono presentarsi negli hub senza prenotazione.