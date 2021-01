Lombardia rossa o arancione? Cresce l'attesa per scuole e negozi

Il momento è delicatissimo. Il destino delle scuole e di molti negozi è appeso all'indice Rt, quello che da domani, con i nuovi criteri stabiliti dal Governo, deciderà le sorti della Lombardia. La nostra regione è infatti ancora appesa ad un filo di speranza arancione, seppure il rischio di finire in zona rossa a partire dal 16 gennaio sia ancora altissimo.

Con il nuovo decreto, valido sino al 5 marzo, è chiaro che in zona arancione i divieti saranno ancora più rigidi: sarà vietato raggiungere le seconde case anche all'interno della stessa Lombardia (tra regioni è vietato muoversi anche in zona gialla); saranno vietati gli spostamenti tra comuni diversi, fatte salve le eccezioni per quelli sotto i 5 mila abitanti. Per muoversi fuori da questi "confini" servirà l'autocertificazione.

Ma è con lo spauracchio della zona rossa, che la situazione potrebbe farsi ancora più complicata per i comaschi. Se così fosse le uscite di casa sarebbero limitate all'interno del proprio Comune ma solo per esigenze di lavoro o comprovata necessità, come ad esempio la spesa e le visite mediche. In zona rossa sarebbe chiusi, oltre a bar e ristoranti, anche tutti i negozi, fatti salvi come sempre i generi alimentari e di servizio. farmacie, tabaccai etc. Chiuse le scuole superiori, ancora dad al 100%, ma anche le seconde e terze medie passerebbero alle lezioni a distanza da lunedì 18 gennaio.

La sentenza, come detto, è quindi attesa per domani, venerdì 15 gennaio, quando il ministro della Salute Roberto Speranza - in base al report settimanale e ai nuovi criteri dell'indice Rt con cui si passa da una fascia all'altra - deciderà le sorti della Lombardia, dove i casi di covid sono ancora elevati. Un'emergenza sanitaria che deve inziare però anche a mettere in conto anche la tenuta psicologica dei cittadini, sempre più provati dalla situazione. Tutto questo mentre da Roma arriva la certezza che in "zona rossa" ci è già finito il Governo Conte.