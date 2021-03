La Lombardia rischia la zona rossa: i tre fattori decisivi di venerdì 12 marzo

La Lombardia anche questa settimana si trova in una situazione complessa che probabilmente ci lascerà nel dubbio fino all'ultimo. Lo scorso giovedì, 4 marzo, il governatore Fontana ha evitato il declassamento mettendoci in un rassicurante arancione scuro. L'arancione di Como e provincia, con una precedente ordinanza, a causa di alcune criticità, era già stato "rinforzato" il 3 marzo. Tra due giorni, ovvero venerdì 12 marzo ci sarà il consueto monitoraggio settimanale dei dati in base al quale verranno decisi i nuovi colori delle regioni. La così detta cabina di regia potrebbe portare la Lombardia in zona rossa. Ecco i fattori che incideranno di più nelle decisioni del governo.

L'incidenza: la soglia di rischio è di 250 casi in proporzione a 100mila abitanti. A Como, come riportato anche da Ats Insubria, questo dato la scorsa settimana è stato superato ampiamente arrivando a 300. Non c'è però omogeneità regionale: se Brescia, come riportato anche sul Corriere della Sera, è a 580, Milano, Bergamo, Sondrio, Varese e Lodi sono ancora sotto quota 250.

L'indice Rt: l'ultimo rilevato per Regione Lombardia era 1,3 e 1,24 in base ai ricoveri ospedalieri. Ma dato l'aumento di casi rilevati, l'indice sarà sicuramente più alto. Per Milano in base ai dati sarebbe già intorno all'1,28. Nelle decisioni governative la soglia massima è 1,25, superata la quale si passerebbe in zona rossa.

Le terapie intensive e la pressione sugli ospedali: circa 7 giorni fa erano 511 i posti occupati in rianimazione, oggi 9 marzo sono 611. Si tratta di una media del 40%, ma anche in questo caso non distribuita in maniera omogenea. Zone come Brescia incidono inevitabilmente su questo dato (arrivando al 90%) motivo per cui qualcuno ha ipotizzato che possano essere fatte dal governatore Fontana ordinanze ad hoc per alcune zone o province lombarde per cercare di evitare il rosso per tutto il territorio. In questo caso anche Como e provincia, data l'incidenza, qualora i valori fossero saliti, rischierebbe la zona rossa.

Questi i tre fattori decisivi a cui vanno aggiunti i nuovi focolai, le chiamate in aumento al 118 e le vaccinazioni che non procedono velocemente come si era sperato.

I dati di questa settimana sembrano essere particolarmente importanti: il Cts ha espressamente fatto richiesta al governo di inasprire alcune restrizioni e proposto soluzioni più estreme come i lockdown almeno nei fine settimana e pertanto in base ai numeri di venerdì, sarà possibile anche una modifica allo stesso Dpcm.