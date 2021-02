Lombardia resta in zona gialla, prevale la linea di Fontana: l'annuncio

Alla fine è prevalsa la linea dei governatori, tra cui quello della nostra regione Attilio Fontana: la Lombardia resta in zona gialla.

Rimane comuqnue la polemica, sia da parte della Regione Lombardia che dei cittadini, sul metodo a colori e soprattutto sulle tempistiche di comunicazione. Tutto avviene spesso all'ultimo momento, senza lasciare un margine di tempo ragionevole ai commercianti per poter organizzare le loro attività.

Un altro fine settimana giallo per la Lombardia. Qualche giorno fa però il governatore Fontana ha firmato un'ordinanza che riguarda quattro comuni lombardi che, a causa del pericolo varianti, sono stati messi in zona rossa per una settimana: dal 17 al 24 febbraio.

Il creare delle micro zone rosse potrebbe essere la soluzione per evitare lockdown così come il ministro Speranza e il Governo stanno pensando alla possibile chiusura in zona rossa di tutta Italia nei weekend. Ma per questo si aspetta la prossima settimana.



L'indice Rt e gli altri paramentri

Intanto ricapitoliamo come viene valutato l'indice Rt per il colore delle regioni

L'indice Rt è uno dei parametri più importanti da tenere in considerazione ma non è l'unico: determinante, ad esempio, è la percentuale di ricoverati negli ospedali e il tasso di occupazione delle terapie intensive. Secondo i parametri stabiliti da governo e Istituto superiore di sanità, per essere in zona gialla le regioni devono presentare un indice Rt inferiore a 1. Quando ciò si verifica, si ha uno scenario di tipo 1, in cui la trasmissione del virus è localizzata in focolai e non è necessario introdurre restrizioni eccessive. Quando invece l'indice Rt è superiore a 1, si rientra in uno scenario di tipo 2 in cui scatta la zona arancione. La zona rossa, invece, si ha quando l'Rt arriva a 1.25.