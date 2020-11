Como e la Lombardia da domenica volano in zona arancione, riaprono tutti negozi

Salvo clamorose sorprese, Como e la Lombardia passano in zona arancione. Questa l'anticipazione su Twitter del governatore lombardo Fontana: «In zona arancione grazie ai sacrifici dei lombardi». «Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisione del Governo».

Dopo le polemiche di ieri, sembra quindi tutto risolto tra Roma e Milano con la "pace arancione" siglata in Lombardia.

Dello stesso teneore l'annuncio su Facebook del presidente del Consiglio Regionale Lombardo, il comasco Alessandro Fermi: "Siamo in zona arancione. A breve la comunicazione del Governo". Lo stesso Conte, in tarda mattina, aveva anticipato che nel pomeriggio ci sarebbero state novità per le regioni. Ora sembra dunque non ci siano più dubbi: la Lombardia dice addio alla zona rossa. Qui tutte le novità, tra queste la riapertura di tutti i negozi. Rimane solo da capire, in attesa dell'ufficialità dalla Capitale, se il passaggio avverrà già da domani o al più tardi da lunedì.

Aggiornamento delle 18.50

ll ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui dispone la zona arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e la zona gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L'ordinanza sarà in vigore da domencia 29 novembre. Lo annuncia una nota del ministero della Salute.