Lombardia arancione, si attende l'ordinanza firmata da Speranza: gli indici Rt delle regioni aggiornati

Dopo i vari scambi di dati (e comunicati) tra regione Lombardia, l'ISS e il Governo, mancano solo le ordinanze firmate dal ministro Speranza per ufficializzare il passaggio della Lombardia da zona rossa a arancione che dovrebbe avvenire già domani. Secondo quanto riportato dall'Ansa questa mattina, 23 gennaio 2021, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, starebbe per firmare due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 24 gennaio. La Regione Lombardia in seguito alla relazione tecnica dell'ISS passerà da area rossa ad area arancione. Passerà in area arancione la Regione Sardegna

Il quadro della sitiuazione covid, seppur con qualche miglioramento, merita comunque prudenza. Dall'ultimo monitoraggio settimanale dell'ISS (dall'11 al 17 gennaio aggiornato al 20). Ecco gli Rt delle varie regioni, come riportato dall'Ansa, dopo gli ultimi aggiornamenti. La Lombardia è tra quelle con l'indice più basso: 0,82

REGIONE - RT

Abruzzo 1.05

Basilicata 1.12

Calabria 1.02

Campania 0.76

E-R 0.97

FVG 0.88

Lazio 0.94

Liguria 0.99

Lombardia 0.82

Marche 0.98

Molise 1.38

Piemonte 1.04

PA Bolzano 1.03

PA Trento 0.9

Puglia 1.08

Sardegna 0.95

Sicilia 1.27

Toscana 0.98

Umbria 1.05

Valle d'Aosta 1.12

Veneto 0.81