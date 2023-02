La Lombardia continua a fare i tamponi anti covid a tutti i passeggeri provenienti dalla Cina

D’intesa con il ministero della Salute, i tamponi anti covid su tutti i passeggeri provenienti dalla Cina proseguiranno fino al 28 febbraio.

”Il risultato raggiunto da quando abbiamo iniziato a monitorare le varianti provenienti dalla Cina – spiega l’assessore al Welfare – ci ha permesso di comprendere meglio ciò che stava accadendo in Cina e nel contempo rassicurare i cittadini lombardi sul fatto che le varianti individuate attraverso la nostra attività di sequenziamento fossero già presenti sul nostro territorio. Un lavoro talmente importante e prezioso che il Ministro della Salute ha deciso di estenderlo a tutto il territorio nazionale.

Andiamo dunque avanti fino a fine mese non solo in via precauzionale, ma anche per completare il percorso iniziato".

In totale a Milano Malpensa sono stati eseguiti 2.865 tamponi molecolari. Sono stati riscontrati 182 casi positivi, 76 debolmente positivi, mentre 2.607 sono stati quelli con esito negativo. La percentuale di positività è risultata del 9,01%.

Dall’inizio dei controlli sui voli diretti dalla Cina, le varianti maggiormente riscontrate sono BA.5.2 (17 casi), BF.7 (10 casi), BE 1.1.1 (4 casi) e BA.5.2 (2 casi).