Vaccini anti covid, Bertolaso: "In Lombardia apertura degli hub anche di notte per agevolare gli over 50"

Dopo l'approvazione del nuovo decreto del 5 gennaio c'è stato un incremento di prime dosi per gli over 50 che sono, in sintesi, obbligati a vaccinarsi (cosa dice i il decreto). In via sperimentale, come riportato anche su Il Corriere della Sera, in Lombardia Guido Bertolaso, il coordinatore della campagna vaccinale nella nostra Regione, ha disposto che per i prossimi tre venerdì l'hub vaccinale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, resti aperto e attivo anche di notte. ll centro, ha dichiarato Bertolaso, "sarà aperto anche la notte, senza bisogno di prenotazione. Lo faremo a titolo sperimentale a Sesto San Giovanni, poi se ci sarà disponibilità di personale e richiesta continueremo ad aumentare questa attività".

Quindi se l'apertura notturna degli hub funzionerà presto potrebbero riprogrammare gli orari anche a Como e in altri centri vaccinali lombardi.