Lombardia, esito del tampone online: ecco come accedere

Per l’accesso è necessario avere:

ID, ossia il numero di identificazione presente sul retro della Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi;

password, ti avvisiamo che quando richiedi le credenziali OTP (online o agli sportelli abilitati) ti viene consegnata una password temporanea che deve essere cambiata al primo accesso;

OTP (One Time Password) che riceverai via SMS una volta inseriti ID e password.

Tessera Sanitaria

Per l’accesso tramite carta è necessario essere in possesso:

della Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi;

del codice PIN (Personal Identification Number) della tua Carta Nazionale dei Servizi;

di un lettore di Smart Card;

del software di installazione.

Come fare per i minorenni

Per visualizzare e scaricare tutti i referti, esami COVID-19, ricette, ecc. dei tuoi figli minorenni, puoi accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico utilizzando le loro credenziali quali:

Credenziali OTP di Regione Lombardia (per maggiori informazioni vedi paragrafo Come puoi accedere/Credenziali OTP di Regione Lombardia ;

CIE (per maggiori informazioni consulta il sito dedicato del Ministero dell’Interno);

TS-CNS (per maggiori informazioni vedi paragrafo Come puoi accedere/Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi.

Se, invece, devi:

cambiare il medico o il pediatra (dopo la prima scelta che deve avvenire presso gli sportelli di Scelta e Revoca);

visualizzare e scaricare l’elenco delle vaccinazioni presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Il documento prodotto è valido ai fini degli adempimenti richiesti dalla legge dell’obbligo vaccinale;

gestire la privacy del Fascicolo Sanitario.

puoi autenticarti su questo sito con le tue credenziali, dalla voce di menu Servizi per i tuoi figli, previa identificazione del minorenne e dichiarazione di legale rappresentanza.