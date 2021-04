"Riaperture da maggio": locali all'aperto di sera, coprifuoco a mezzanotte. Cts e Governo al lavoro

Un mese di divieti e lockdown da zona rossa per Como e la Lombardia. Il coprifuoco alle 22 che oramai è in vigore da un anno è entrato nelle nostre vite. Ma è ora di ripartire e Cts e Governo sono al lavoro per stabilire le linee della ripresa e i protocolli che potrebbero consentire gradualmente la riapertura di molte attività, le più penalizzate dalle norme anti covid, come i bar, i ristoranti e il turismo.

Domani, giovedì 15 aprile, c'è la conferenza Stato-Regioni, appuntamento in cui si parlerà proprio della tanto agognata ripartenza.

Ristoranti all'aperto

Riaprire i ristoranti all'aperto anche di sera sarà, a quanto riferisce Today.it, una delle proposte che le regioni porteranno all'attenzione dell'esecutivo. "C'è una riunione in corso, i tecnici stanno stilando delle linee guida che proporremo al governo giovedì", ha fatto sapere il neo presidente della conferenza delle Regioni Massimo Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Fedriga ha ribadito che l'obiettivo è "garantire la massima sicurezza quando ci saranno le riaperture". "Il documento non c'è ancora - ha precisato - ma lo stileremo per portarlo all'appuntamento di giovedì".

L'idea, quindi, è togliere il limite delle 18 almeno per i locali all'aperto, un'opportunità che ha avuto anche il benestare del virologo del San Raffaele, Burioni e anche il ministro Speranza, come riportato su Il Corriere della Sera, sembra propenso a concentrarsi sulle riaperture in luoghi aperti: «Credo che sia sicuramente lecito aspettarsi delle riaperture per maggio ma verificheremo i dati giorno per giorno come è giusto. L’ipotesi di lavorare sull’aperto personalmente mi convince molto, i dati indicano che c’è minore possibilità di contagio e quindi la stagione che sta arrivando potrà aiutarci a recuperare alcune attività».

Coprifuoco spostato alle 24

Ovviamente per dare ai locali la possibilità di lavorare all'aperto, sarà discusso anche l'orario del coprifuoco che dovrebbe passare dalle 22 alle 24.

Il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, ha ammesso che non è ancora possibile indicare una data certa per allentare le restrizioni ma si è lasciato andare a un incoraggiante "presumibilmente maggio sarà un mese di riaperture" coerentemente con il segnale del governo che "ha già scelto di riaprire le scuole".