La Lombardia non si ferma: ad agosto continua la campagna vaccinale

Proseguono le vaccinazioni anticovid in Lombardia, l'unica vera arma per poter combattere la corsa il virus. Dal 20 luglio al 1° di agosto sono state inoculate oltre un milione e 129mila dosi di siero; la maggior parte, tuttavia, sono richiami (887mila seconde dosi contro 225mila prime inoculazioni e 16mila punture a chi ha già avuto il covid).

Nonostante sia iniziato il mese più caldo dell'anno le immunizzazioni continueranno a ritmo sostenuto. L'assessore al welfare della Lombardia, Letizia Moratti, nei giorni scorsi ha fatto sapere attraverso un tweet che più di 5,5 milioni di lombardi hanno completato il ciclo vaccinale e entro Ferragosto altri 900mila completeranno la vaccinazione. Contando che sono circa 9 milioni i lombardi oltre i 12 anni (età limite fissata dall'Ema per la somministrazione del vaccino) per il momento oltre il 61% dei lombardi vaccinabili ha ricevuto una dose.

La percentuale, comunque, è destinata a salire nei prossimi giorni. La previsione al 31 agosto indica il dato di 13 milioni e 400mila somministrazioni di cui 7 milioni e 220mila con la prima dose e 6 milioni e 180mila con la seconda. "Questo significa – aveva spiegato il consulente di regione Lombardia, Guido Bertolaso in una conferenza stampa– che a fine agosto la copertura dei completamente vaccinati sarà del 74%, in attesa della seconda dose 590mila, il totale vaccinati con almeno una dose saranno pari all’80% con prenotazioni già per settembre che sono 65mila probabilmente con tutta la famiglia e non un solo individuo. Noi abbiamo oltre mezzo milione di dosi pronte per accettare le prenotazioni dei nostri concittadini al rientro"."Se ci aggiungiamo i lombardi che hanno avuto il Covid e non se ne sono accorti o non hanno fatto sierodiagnosi che noi stimiamo intorno a mezzo milione – ha sottolineato Bertolaso – siamo già su dei numeri dove l’immunità di gregge, magari non lo certificherà nessuno con un timbro ma a noi interessano i fatti, nei fatti sappiamo di esserci molto vicini".