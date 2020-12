Tamponi, nuovo punto sperimentale a Lomazzo

Da oggi, mercoledì 16 dicembre, viene avviato un nuovo Punto Tampone a Lomazzo. Il servizio, sperimentale, sarà proposto dall’unità operativa complessa Aree Territoriali, afferente alla direzione socio-sanitaria di Asst Lariana, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Lomazzo. L'attività di testing sarà svolta, tutti i mercoledì, a fronte di prenotazioni, attraverso il camper di Asst Lariana in via del Rampanone, in prossimità del Poliambulatorio.

L'accesso al Punto Tampone è previsto per quei cittadini per i quali il medico di medicina generale di riferimento o pediatra di famiglia abbia fissato l'appuntamento. Il cittadino riceverà l'indicazione sul giorno e orario in cui presentarsi (solo in auto e non a piedi o con i mezzi pubblici). Bisognerà portare un documento d'identità e la tessera sanitaria ed indossare una mascherina chirurgica. L'esito del test perverrà poi tramite la pubblicazione sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), consultabile direttamente sul sito https://www. fascicolosanitario.regione. lombardia.it/

"I territori vanno presidiati e supportati - osserva il direttore socio-sanitario Raffaella Ferrari - Maggiore sarà la nostra presenza al di fuori dell’ospedale e minore sarà l’impatto sull’ospedale. Ringrazio l’amministrazione comunale per la collaborazione e l’aiuto”.

"Si tratta di un servizio che interesserà Lomazzo e tutta la Bassa Comasca - aggiunge Nicola Fusaro, assessore del Comune di Lomazzo con delega alla Salute - Un importante punto di riferimento per il nostro territorio che si realizza grazie ad Asst Lariana e alla collaborazione di Croce Rossa comitato locale di Lomazzo, Protezione Civile Lomazzo e A.R.I Lomazzo".



Il Punto Tampone di Lomazzo si aggiunge a quello di Olgiate (martedì e giovedì) e a quelli di via Napoleona a Como (dal lunedì al sabato), a Cantù (dal lunedì al venerdì) e a Menaggio (dal lunedì al venerdì).