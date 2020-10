Lomazzo, piccoli atleti invocano il diritto di praticare sport

Gli effetti negativi della pandemia e delle norme restrittive anti-covid imposte da Governo e Regioni hanno avuto e stanno avendo effetti negativi incalcolabili sulla psicologia e lo sviluppo dei bambini, soprattutto i più piccoli, molti dei quali si trovano alla loro prima esperienza di socialità. A scuola, al parco o in campo viene insegnato loro che il contatto e la vicinanza con un coetaneo è pericoloso, potenzialmente mortale. E in nome di questa distanza di sicurezza è proibito andare al cinema, andare alle feste di compleanno, cercare il primo bacio e persino praticare sport. L'insofferenza, però, sta montando. Tanto negli adulti quanto nei bambini.

A Lomazzo i piccoli atleti della Esperia Calcio chiedono una semplicissima cosa: poter praticare sport. Perché lo sport è salute, lo sport è vita. Lo sport è benessere fisico e psichico, è gioco e gioia. Ma il divieto di praticarlo giunge nuovamente inaspettate e mortificanti, soprattutto dopo i tanti sforzi messi in campo da chi guida le società sportive, che tanto si è dato da fare in questi mesi per fare rispettare le regole anti-covid, come spiega in questa breve lettera aperta inviata alla redazione di QuiComo da Loris Tringanelli dirigente della società Lomazzo Esperia Calcio.