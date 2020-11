Covid, Lombardia zona rossa fino a dicembre? Ancora alta la pressione su ospedali

Di sicuro, per ora, c'è che l'Italia sarà suddivisa in zone per ancora molto tempo, si dice addirittura fino a febbraio. Le misure sono entrate in vigore lo scorso 5 novembre: venerdì 13, in un incontro in video conferenza tra il governatore Attilio Fontana e i sindaci, questi non hanno avanzato richieste particolari di "declassamento". All'inizio dell'entrata in vigore Fontana si era molto arrabbiato col Governo, che aveva collocato la Lombardia in fascia rossa, asserendo che erano stati utilizzati dati vecchi, precedenti alle misure regionali già in vigore, come il coprifuoco notturno: «Uno schiaffo in faccia», aveva detto. E come si ricorderà, il ministro della Salute Roberto Speranza aveva "troncato" la speranza di Fontana - che ieri è stato però più prudente su eventuali allentamenti locali in Lombardia - di correggere da subito, almeno per alcuni territori lombardi, la collocazione in zona rossa, dicendo che se ne sarebbe riparlato dopo quindici giorni.

Lombardia zona rossa: ospedali e tracciamento ancora preoccupanti

Anche alcuni consiglieri regionali delle zone che, nella seconda ondata di pandemia da covid, sono meno colpite (relativamente), avevano chiesto che Fontana, appena possibile, s'interessasse col Ministero per convertire determinate province (Bergamo, Brescia) in zona arancione. Nel frattempo, però, mentre l'indice Rt pur diminuendo continua a rimanere sopra 1, e in particolare a 1,46 nei giorni tra il 2 e l'8 novembre, resta allarmante la situazione negli ospedali e quella del tracciamento dei contatti. Anche nel comasco, in particoalre nell'olgiatese, la situazione desta ancora preoccupazione. Difficile quindi pensare che Como possa rientrare a breve in zona arancione. DSe ne riparlerà molto probabilemente a dicembre quando la curva potrebbe essere di nuovo sotto controllo.