Porlezza, due locali chiusi per carenza delle misure anti-covid

I controlli delle forze dell'ordine nei pubblici esercizi come bar e ristoranti continuano a mietere vittime. Questa volta a essere multati e a chiudere temporaneamente sono due locali di Porlezza dove gli uomini della divisione della polizia amministrativa e sociale della Questura di Como insieme ai funzionari di Ats Insubria hanno riscontrato alcune carenze nell'applicazione delle misure anti-contagio imposte dalle normative in materia di coronavirus. Il bar di un campeggio è stato multato e costretto a chiudere per tre giorni dopo che polizia e Ats hanno non solo riscontrato carenze nelle misure anti-covid, ma anche nella conservazione di alcuni alimenti.

Chiusura di un giorno, invece, per un crotto che non aveva adeguatamente predisposto tutte le misure anti-contagio previste dalla legge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.