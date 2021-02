La lettera di Paolo, barista di Como: "Cari Governo e Cts, incolpate la movida ma siete voi i responsabili"

Non è solo una "strigliata" nei confronti di chi siede nella stanza dei bottoni, ma è anche e soprattutto uno sfogo e una richiesta d'aiuto la lettera aperta che Paolo Ceruti, titolare del Cornobobò di piazza Amendola a Como, ha indirizzato al Governo e al famigerato Comitato tecnico-scientifico. Le domande che Paolo pone alla politica e ai consiglieri scientifici sono semplici e chiare e richiedono risposte altrettanto schiette.

“Carissimi” Governo Tecnico e Comitato Scientifico,

Mi chiamo Paolo Ceruti e sono il titolare di un WineBar sito in Como; WineBar che da Novembre 2020 è chiuso per merito Vostro in quanto il mio orario di apertura coincide con quello di chiusura disposto dai Vostri decreti.

Chiuso nonostante sia in possesso di tutti i requisiti da Voi richiesti per poter lavorare in sicurezza: sanificazione, ingressi contingentati, numero massimo di posti a sedere ecc.

Penso, perciò, di parlare a nome di una intera categoria penalizzata dalle Vostre decisioni che aspetta a tutt’oggi una risposta esaustiva ad una semplice domanda: Perché?

Perché non mi è permesso lavorare dopo le 18:00 ? prima mi sarebbe consentito con lo stesso tipo di locale, clientela, prodotti e restrizioni ma dopo no. Cosa succede di così particolare dopo quell’ora per cui tutte le misure diventano improvvisamente inefficaci o non sufficienti al contenimento del virus?

Perché nonostante sia chiuso come tantissimi del mio settore sento ancora a distanza di mesi la mia categoria usata come capro espiatorio dell’aumento dei casi di Covid?

Facciamo un passo indietro all’estate 2020.

Da lì si è coniato il termine “MOVIDA” per colpevolizzare una categoria di locali pubblici come responsabili dell’emergenza sanitaria dell’Ottobre scorso.

Bene.

Nessuno però ha ancora provato a giustificare con dati “reali” questa accusa perché, di fatto, non esistono.

L’estate scorsa le persone hanno vissuto più o meno liberamente la propria vita perché Voi glielo avete permesso, non perché i locali le hanno incentivate a farlo.

Inoltre, a livello, medico non trova alcun riscontro il fatto che i casi siano passati da quasi 0 a migliaia improvvisamente a distanza di 2\3 mesi dalla sopracitata estate. Quando sappiamo ormai tutti che l’incubazione del virus è di una decina di giorni.

Casualmente lo stesso lasso temporale che è passato dalla riapertura delle scuole a metà settembre e il conseguente congestionamento dei mezzi pubblici (bus, metro, treni).

Forse è stato più facile colpevolizzare i giovani ed i locali da loro frequentati mesi prima, che ammettere di non aver preso per tempo misure corrette e preventive per un rientro scolastico in sicurezza?

Qual è stata allora la Vostra soluzione?

Zona Gialla, Arancio e Rossa?

Cari Signori questa non è una soluzione dettata dal Virus ma dalla Vostra negligenza ed è solo un palliativo che non ha fatto bene a nessuno, semmai ha creato solo confusione e comportamenti difficili da controllare.