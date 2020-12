Italiani e comaschi bloccati nel Regno Unito: Wizz Air organizza un volo per Malpensa il 24

Molti, moltissimi i residenti in provincia di Como che per motivi di studi e lavoro vivono permanentemente o provvisoriamente in UK. Da giorni non si fa che parlare della variante inglese del covid e, inoltre è stato annunciato lo stop dei voli da e per il Regno Unito. Ma c'è ancora una soluzione, per poter tornare in Italia e a Como prima di Natale.

L'ultimo aereo prima di Natale. Wizz Air, compagnia low cost con sede in Ungheria, nella tarda serata di mercoledì ha annunciato di aver organizzato un volo dall'aeroporto di Londra Luton a Milano Malpensa per giovedì 24 dicembre.

"A seguito dello stop ai voli da e per Uk deciso dal nostro Governo in relazione alla scoperta di una variante del Covid 19, molti connazionali si sono trovati in difficoltà e impossibilitati al rientro - si legge nella nota diffusa dalla società -. Purtroppo per molti la situazione di difficoltà permane, soprattutto in questo momento, a ridosso delle festività natalizie. Pertanto la compagnia aerea Wizz Air informa di aver predisposto voli aggiuntivi per la giornata del 24 dicembre".

I nuovi voli sono due: 8906 Malpensa-Luton delle 13.40 e 8907 Luton-Malpensa delle 15.

Il blocco dei voli era scattato il 20 dicembre, quando le autorità del Regno Unito avevano confermato di aver isolato una nuova variante di covid-19 particolarmente contagiosa. "Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna", aveva annunciato il ministro degli esteri italiano, Luigi Di Maio. Molti italiani erano così rimasti addirittura bloccati negli aeroporti pochi minuti prima della partenza.

Stando a quanto reso noto dall'assessore al welfare lombardo, Giulio Gallera, sono circa 1.500 i cittadini attualmente presenti in Lombardia che hanno dichiarato di essere stati in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord a parirtire dal 6 dicembre scorso. "Le Ats della Lombardia procederanno in questi giorni a contattare tutti per effettuare il tampone", aveva assicurato l'esponente del Pirellone. "Coloro i quali ancora non avessero ancora eseguito l’auto-segnalazione troveranno l’apposita modulistica sui portali web delle stesse Agenzie per la Tutela della Salute”, il suo appello.