I non vaccinati entrano in Svizzera solo col tampone

Importante novità a partire da oggi, lunedì 20 settembre, per i non vaccinati contro il covid. Per loro scatta infatti l'obbligo del test per entrare in Svizzera, provvedimento che riguarda anche le persone guarite dal coronavirus. Indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dai paesi di provenienza (ma ci sono delle eccezioni per le regione di confine e i frontalieri), per varcare la dogana serve un tampone: test rapido antigenico o molecolare, non sono invece ammessi gli autotest.

Dopo un periodo compreso tra quattro e sette giorni, le persone che non sono state vaccinate, che non hanno contratto il virus o ne sono guarite, dovranno sottoporsi a loro spese a un secondo test e il risultato dovrà essere comunicato alle autorità elvetiche competenti in materia. Inoltre, i non vaccinati sono chiamati a riempire il Modulo di entrata SwissPLF. Questa ulteriore incombenza serve ai Cantoni per effettuare controlli a campione per verificare che le disposizioni sia attese carrettamente. Dal provvedimento sono esclusi i minori di 16 anni, ai quali però è però comunque richiesta la copilatione dello SwissPLF.

Frontalieri e paesi di confine

Sono eslusi dal provvedimento: chi transita senza fermarsi attraverso la Confederazione; chi trasporta merci o persone a titolo professionale. Inoltre le persone che entrano da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale. Quindi anche la Lombardia. Anche i frontalieri sono esclusi dal provvedimento. In altre parole se in Italia tutti i lavoratori dal 15 ottobre hanno l'obbligo del green pass, in Svizzera per ora tutti possono lavorare senza certificato verde.

Vaccini ammessi

Tutti quelli apprivato dall’Agenzia europea del farmaco (EMA), oltre a quelli già omologati in Svizzera: Moderna, Pfizer/BioNtech. Johnson & Johnson, AstraZeneca.