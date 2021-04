Al via da oggi l'hub vaccinale di Villa Erba: previste oltre 700 dosi al giorno

I primi a beneficiarne sono gli over 70, fascia 75-79

Da oggi sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Dopo le polemiche infinite delle scorse settimane, finalmente l'huv vaccinale di Villa Erba a Cenrobbio è attivo. In queste prime settimane veranno vaccinate circa 768 persone al giorno. Difficile quindi immaginare che al momento tutto ciò - visto l'orario diluito in 12 ore e la presentazione delle persone solo su appuntamento - possa arracare problemi al traffico.

Tra i primi a beneficiare del nuovo hub voluto dal consulente di Regione Lombardia Guido Bertolaso saranno gli over 70 compresi nella fascia tra i 75 e i 79 anni, categoria che può accedere alla vaccinazione anti covid proprio a partire da oggi 12 aprile. Certamente a trarre beneficio dal nuovo sito saranno anche gli over 80 e le persone fragili per cui sono aperte già da qualche giorno le prenotazioni e vaccinazioni a Cernobbio con percorsi protetti. A regime l'hub di Villa Erba si pone l'obiettivo di inoculare 3400 dosi di vaccino al giorno.