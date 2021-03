Hub vaccinale a Villa Erba, si parte il 12 aprile 

Dopo le enormi polemiche dei giorni scorsi sull'hub bocciato di Muggiò, arriva l'annuncio ufficiale. Il Centro Vaccinale di Como, a Villa Erba, come stabilito fin dall’inizio, entrerà in funzione il 12 aprile con l’avvio delle vaccinazioni massive. I provvedimenti conseguenti e di competenza di Asst Lariana sono già stati tutti predisposti.

Con l’occasione Ast rinnova l’invito ad osservare scrupolosamente l’orario di convocazione e quindi di presentarsi al massimo un quarto d’ora prima rispetto al proprio appuntamento, una misura necessaria per evitare assembramenti.

Si ricorda, inoltre, che il Centro vaccinale non può spostare o modificare gli appuntamenti assegnati dal portale regionale. Solo nel caso in cui i coniugi fossero stati convocati per la stessa giornata ma in orari diversi è possibile anticipare la vaccinazione, diversamente è necessario attenersi a quanto comunicato.

Se possibile è bene presentarsi con un solo accompagnatore.

Lariofiere

Domani, come anticipato nei giorni scorsi, Asst Lariana attiverà invece con il proprio personale un nuovo Centro Vaccinale ad Erba, a Lario Fiere. Vista la preannunciata consegna di dosi aggiuntive di vaccino Pfizer (il vaccino indicato per questa fascia di età), nella struttura, che si affianca ai Centri di via Napoleona, Menaggio, Cantù e San Fermo, saranno effettuate le vaccinazioni delle persone over 80 residenti in provincia di Como. Sarà in funzione tutti giorni, tranne la domenica di Pasqua, dalle 8 alle 20.