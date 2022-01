Green pass senza scadenza per chi ha tre dosi: il governo ci pensa

Per chi ha tre dosi potrebbe arrivare il green pass senza scadenza. La decisione sarà presa nei prossimi giorni dopo aver consultato Aifa e Cts per quanto concerne la quarta dose. Sarà necessaria?

La questione è stata sollevata perchè dal 1° febbraio il green pass avrà la durata di 6 mesi e per alcuni, anche con tre dosi, scadrà a marzo e, come riporta anche il Corriere della Sera, il governo sta valutando se possibile ritenerlo valido almeno fino a quando non ci saranno indicazioni sulla quarta dose. In caso contrario, in base ai tempi di vaccinazione, sarebbero almeno 100mila persone vaccinate anche col booster che da marzo dovrebbero fare il tampone anche solo per lavorare. Si pensa almeno di allungare la durata della certificazione verde per chi ha completato (anche col booster) il ciclo vaccinale.

Domani 25 gennaio ci sarà inoltre l'incontro con le Regioni che pressano per abolire il sistema a colori. Sul tavolo delle decisioni da prendere se mantenere l'obbligatorietà del tampone per chi arriva in Italia anche se munito di geen pass.

Insomma, le regole potrebbero cambiare. Ancora.