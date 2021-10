Green Pass obbligatorio, ecco cosa deve sapere chi accompagna un parente in ospedale

Con l’avvento del green pass è stato possibile consentire l’ingresso in ospedale ad accompagnatori e visitatori. A due settimane dall’entrata in vigore del provvedimento cogliamo l’occasione per ricordare nuovamente le modalità. Tutti coloro che accompagnano un familiare o un amico all’interno dell’ospedale sono tenuti ad esibire il proprio green pass al personale all’ingresso. Tale indicazione vale per tutti anche per coloro che accompagnano un paziente disabile, un paziente non autosufficiente, un minore e una donna in gravidanza.

Gli accompagnatori muniti della certificazione possono accedere fino alle sale d’attesa degli ambulatori. L’accesso alla sala visita è consentito invece, sempre con Green Pass, solo agli accompagnatori di pazienti disabili, non autosufficienti, minori e donne in gravidanza.

“Purtroppo capita ancora che alcuni accompagnatori si presentino senza Green Pass e pretendano di entrare - spiega Matteo Soccio, direttore sanitario di Asst Lariana - La priorità è la sicurezza e le indicazioni ministeriali e regionali servono, appunto, per contenere i rischi e per questo torniamo a chiedere l’aiuto e la collaborazione di tutti. Non dimentichiamo che l’ospedale è un luogo che ospita pazienti fragili che vanno massimamente tutelati”.

Oltre ad esibire il Green Pass all’ingresso in ospedale bisogna sottoporsi alla misurazione della temperatura (in caso di una temperatura superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso). All’interno dell’ospedale continuano a permanere l’obbligo della mascherina (che non va mai abbassata) e dell’igiene delle mani e il rispetto del distanziamento sociale.

Ai cittadini che accedono in ospedale per una visita ambulatoriale non è richiesto il Green Pass (è richiesto però all’accompagnatore, ndr) ma viene eseguita una verifica degli eventuali sintomi e contatti avuti con persone positive al Covid.

Prestazioni ambulatoriali con accessi frequenti

In caso di prestazioni con accessi frequenti/ciclici, se possibile gli appuntamenti saranno programmati e posticipati alla conclusione del ciclo vaccinale o ad almeno due settimane dopo la somministrazione della prima dose; nel caso non fosse possibile rispettare queste indicazioni, il paziente dovrà sottoporsi a tampone nelle 48 ore antecedenti il primo accesso e successivamente con periodicità che sarà definita dalla struttura sulla base del numero di accessi, del livello di rischio e della presenza di altri pazienti.

Vaccinazioni

E’ parificata ad una visita ambulatoriale anche la vaccinazione (anti Covid, antinfluenzale, per l’infanzia e l’adolescenza…) e pertanto l’accompagnatore di chi deve sottoporsi alla vaccinazione dovrà essere munito di Green Pass.

Sale d’attesa del Pronto Soccorso

Con il Green Pass è consentito permanere nelle sale d’attesa del Pronto Soccorso. L’accesso nella sala visita del Ps è consentito invece solo agli accompagnatori di pazienti disabili, non autosufficienti, minori e donne in gravidanza. In questo caso, se l’accompagnatore fosse sprovvisto di Green Pass per poter permanere con il paziente sarà sottoposto a tampone.

Ritiro referti/prenotazioni

Fermo restando che è preferibile evitare l’accesso in ospedale se non per motivi sanitari e che il ritiro esami e la prenotazione di una visita possono essere fatte in modalità telematica (anche telefonica per le prenotazioni), agli utenti che accedono in ospedale per ritirare referti o prenotare una visita non è richiesto il Green Pass. Se il cittadino fosse accompagnato, all’accompagnatore sarà richiesto di esibire il Green Pass.

Servizi non sanitari all’interno dell’ospedale

Il Green Pass è necessario per accedere ai servizi non sanitari presenti all’interno dell’ospedale (es. edicola, parrucchiere, banca…).

Visite in reparto

Le visite sono consentite nei reparti no Covid con Green Pass e previa presentazione al personale dell’autodichiarazione di assenza sintomi Covid (il documento è scaricabile dal sito di Asst Lariana; cliccare sul banner Green Pass/Autocertificazione). I pazienti il cui cognome inizia con lettera dalla A alla L possono ricevere un solo visitatore tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 12 alle 13.30. I pazienti il cui cognome inizia con lettera dalla M alla Z possono ricevere un solo visitatore tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 17.30 alle 19. La visita potrà avere una durata massima di 45 minuti. Per quanto riguarda l’Ostetricia le visite sono consentite tutti i giorni dalle 13.30 alle 14.15 e dalle 17.45 alle 18.30; possono accedere (con Green Pass) solo i padri ma in caso di situazioni particolari, e previa autorizzazione del primario o suo delegato, potrà essere ammesso (con Green Pass) un altro visitatore diverso dal padre