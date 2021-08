Green pass, cosa cambia con il nuovo decreto da settembre

Da domani, 6 agosto, scattano le prime norme legate all'utilizzo del green pass (qui un riassunto) ma entro la fine della giornata saranno decise ulteriori nuove misure che partiranno da settembre e che riguardano sempre il certificato verde.

È tuttavia ancora riunita la cabina di regia ma l'ufficialità del nuovo decreto (dove si deciderà l'utilizzo del green pass a scuola e sui mezzi di trasporto) dovrebbe arrivare già nella serata di oggi, giovedi' 5 agosto, considerando anche ili voler dare il tempo di organizzarsi alle varie attività coinvolte.

La prima notizia trapelata sulla bozza, come riportato anche da Il Corriere della Sera, è che l'obbligo del green pass, oltre che per i docenti e il personale scolastico, potrebbe essere ampliato anche agli studenti universitari.

Trasporti a lunga percorrenza

Da 1 settembre, e non prima come qualcuno aveva ipotizzato, dovrebbe esserci l'obbligo di green pass per i trasporti a lunga percorrenza come treni ad alta velocità, Intercity e traghetti extraregionali.

Non sarà necessario il certificato verde per il trasporto pubblico locale e per i treni regionali .

Percentuali di capienza dei mezzi

Per i trasporti a lunga percorrenza (a cominciare dai treni) si dovrebbe passare dal 50% all’80% dei posti disponibili.

Green pass e scuola nel nuovo decreto

Novità anche per le scuole che riapriranno in presenza per ogni ordine e grado. Si sta impostando questo nuovo decreto proprio per evitare la Dad.

Il ministro Maristella Gelmini ha dichiarato che sarà prevista l'introduzione della certificazione verde per insegnanti e personale Ata, mentre continuerà a essere fortemente raccomandata la vaccinazione nella fascia di età 12-19 anni.

Pertanto nel nuovo decreto che sarà approvato in serata con grande probabilità sarà introdotto l'obbligo di vaccinazione (o tampone negativo in assenza di esenzione) per il personale scolastico.

Il Governo non ha ancora stabilito quali potrebbero essere le sanzioni sanzioni per il personale scolastico.

Il Green Pass non verrà richiesto agli studenti: si sta ragionando sugli studenti dai 16-18 anni con tamponi a prezzi calmierati per gli studenti delle scuole secondarie. Sarà invece necessario il green pass per entrare in università.

Green pass obbligatorio per il personale scolastico (insegnanti e ATA)

Green pass obbligatorio per gli studenti universitari e anche per i docenti.

In aggiornamento