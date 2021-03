Giornata della memoria per le vittime del covid: a Como si inaugura il monumento

Bandiere a mezz'asta in Regione. Il sindaco Landriscina ha chiesto un minuto di silenzio in città

Fondazione Alessandro Volta, in occasione della celebrazione di questo tragico momento ha promosso la collocazione di un piccolo monumento in fondo a viale Geno, nell’area adiacente alla Villa. La stele è un’opera ispirata dalla pandemia, realizzata dallo scultore Vito Valentino Cimarosti e donata alla città da Fondazione Alessandro Volta grazie alla generosa offerta dell’azienda Pusterla Marmi. Contestualmente allo svelamento, alle 11,30, il sindaco Mario Landriscina invita tutta la cittadinanza a osservare un minuto di silenzio e raccoglimento. Fondazione Alessandro Volta e il Comune di Como ringraziano la Prefettura per la piena condivisione e l’importante sostegno all’evento.

Bandiere a mezz’asta in tutte le sedi della Regione Lombardia in occasione della ‘Giornata nazionale per le vittime del Covid’. Alle ore 11 a Palazzo Lombardia, a Palazzo Pirelli e nelle altre sedi territoriali, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. Stasera i belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati con il tricolore. Il governatore Attilio Fontana sarà a Bergamo in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le celebrazioni in ricordo delle vittime del Covid”. Lo comunica in una Nota Regione Lombardia.