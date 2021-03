Frecciarossa covid-free: arriva il Milano-Roma con tampone alla partenza

"Nei primio giorno di aprile realizzeremo un treno covid free che inizialmente andrà tra Roma e Milano. Faremo i test prima di salire a bordo a personale e passeggeri". Questo lunedì mattina l'annuncio dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti durante la presentazione del 'treno sanitario' e dell'hub vaccinale a Roma Termini.

"Implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l'estate", ha messo in luce Battisti, che ha anche aggiunto, "il gruppo Fs e il mondo dei trasporti sono al centro della crisi, è una crisi sanitaria e anche economica. Siamo dentro a questa crisi come il turismo, ci siamo subito attivati per dare una mano, abbiamo garantito l'approvvigionamento di 5 milioni di merci. Abbiamo riconvertito un nostro stabilimento e abbiamo prodotto 15 milioni di mascherine e oggi consegnato 2 milioni di mascherine alla Croce Rossa”.

Il treno sanitario

Lunedì mattina, alla presenza del ministro della salute Roberto Speranza, il gruppo Fs ha presentato il treno sanitario, realizzato peraltro in collaborazione, oltre che con la Protezione Civile, con l'Azienda regionale emergenza urgenza lombarda, e il centro vaccinale all'interno della stazione di Roma Termini.

Il convoglio può trasportare pazienti verso altre zone d’Italia o all’estero per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere. Ma rappresenta anche un’integrazione al servizio sanitario territoriale per la gestione delle emergenze, in caso di utilizzo come posto medico avanzato. Il treno sanitario è infatti un soccorso mobile sempre pronto a intervenire. Tre carrozze sono attrezzate ad accogliere i pazienti e 21 postazioni equipaggiate con strumentazioni per la terapia intensiva.

"Il treno sanitario - ha dichiarato Speranza - permette al servizio sanitario nazionale e alle donne e agli uomini che lo compongono di arrivare lì dove c’è bisogno della presenza dello Stato. L’Italia potrà dimostrare ancora una volta di poter vincere la sfida contro il Covid e il treno sanitario sarà un importante strumento per ottenere questa vittoria".