Fontana: "Faremo un'estate da liberi". E spera la zona gialla da fine aprile, ma ci saranno i vaccini?

«Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa estate, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo riconquistato praticamente tutte le nostre principali libertà. Siamo nelle condizioni per dire che faremo un'estate da liberi»

«Il vaccino è la strada attraverso cui arrivare alla zona bianca. È l'unico mezzo che ci consente di combattere efficacemente il virus, quindi più vaccini facciamo e più ci avviciniamo alla libertà. Abbiamo la potenzialità per superare i 150 mila vaccini al giorno se ci saranno i vaccini».

Queste le parole del governatore Attilio Fontana riportate fedelmente da Ansa.

Per quanto riguarda il passaggio della Lombardia in zona gialla (domani 12 aprile, dopo un mese di zona rossa sarà finalmente arancione) è sempre il governatore Fontana ad ipotizzare questa possibilità già alla fine del mese di aprile.

«Già quando avremo finito di vaccinare le fasce più fragili, dai 60 in poi, che sarà entro fine maggio se ci saranno i vaccini — ha detto al Corriere delle Sera —, i grandi problemi saranno finiti, il virus continuerà a girare ma i rischi saranno contenuti. Qualche limitazione comunque potrebbe rimanere ancora e comunque non farebbe male».

A frenare l'ottimismo di Fontana ci pensa però Letizia Moratti, intervenuta con lui ieri, 10 aprile, alla scuola di formazione politica della Lega: « Per aprile abbiamo le dosi di vaccino sufficienti. Il grosso problema lo avremo a maggio perché ad oggi non abbiamo la programmazione dei vaccini per maggio...»