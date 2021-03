Fontana: "Campagna vaccini non è corsa di velocità ma di tenuta"

In occasione della visita al Centro tamponi e vaccini di via Morelli a Brescia il presidente Attilio Fontana ha rilasciato delle dichiarazioni sul piano vaccinale lombardo.

“Siamo la Regione che ha somministrato più vaccini in Italia – ha spiegato il presidente Fontana – e stiamo continuando a rispettare il nostro programma”. “Dobbiamo distinguere – ha rimarcato il governatore rispondendo alle domande dei giornalisti – se fare una corsa di velocità o una corsa di tenuta: c’è infatti il rischio che alcune Regioni abbiano bruciato i tempi ma si sono ritrovate a non avere i richiami. Credo che questo periodo serva anche per affinare le capacità di organizzarci e capire quali sono i punti deboli. Per esempio abbiamo capito che esistono alcuni problemi relativi alla chiamata delle persone e siamo intervenuti per risolverli “.