Uniti contro il covid, all'eliporto di Como il flashmob degli autonoleggi con conducente

Venti veicoli a noleggio con conducente hanno partecipato al flashmob organizzato dagli NCC comaschi all'eliporto di Como. Poco prima delle 14 del 17 dicembre 2020 gli operatori di questo settore - tra i tanti messi a dura prova dall'emergenza pandemica - si sono ritrovati per comporre la scritta "uniti", sulla scorta di quanto già fatto dagli operatori di noleggio bus a Bergamo, dove hanno composto il disegno di un cuore. Il drone pilotato dai tecnici di Rapi Foto si è levato in volo e ha immortalato la suggestiva scena.

David Berini, dell'Autonoleggio Berini di Maslianico, ha spiegato che l'emergenza covid ha causato agli NCC "una perdita di fatturato del 90 per cento".

nonostante questa grande sofferenza del settore i titolari degli autonoleggio hanno colto l'occasione di questo flashmob per avviare una raccolta fondi per la Croce Rossa: una donazione per ciascuna auto presente al raduno.

