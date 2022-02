Da venerdì addio alle mascherine all'aperto. E il green pass?

Venerdì 11 febbraio, l'ordinanza del ministro Speranza è attesa per oggi, terminerà l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto in tutta Italia: non conterà infatti il colore della Regione (finora lo stop era previsto solo in zona bianca). Probabili novità anche per le capienze degli stadi, si dovrebbe presto passare al 75% rispetto al 50% di adesso. La strada verso il ritorno alla normalità sembra imboccata ma la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza che il Governo sembra intenzionato a non prorogare più.

L’appuntamento simbolicamente più importante sarà però quello con la scadenza dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo: se quest’ultimo non dovesse essere prorogato, andranno ridiscussi con le aziende gli accordi sullo smart working e anche la struttura del commissario, il generale Francesco Figliuolo, andrebbe rivista (in alternativa servirebbe un decreto ad hoc, per l’assegnazione di poteri straordinari). La soluzione più probabile è quella di un passaggio di consegne alle Regioni con la graduale chiusura di hub e maxi centri vaccinali. Per l'obbligo vaccinale per gli over 50 che scade il 15 giugno non si esclude più una proroga totale, in vista dell’autunno.

Green pass