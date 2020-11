L'ex Sant'Anna ospita i primi 6 pazienti covid in attesa di tampone negativo

Per potenziare l’offerta di adeguata sorveglianza sanitaria per i soggetti in dimissione dai reparti per acuti covid e rendere così disponibili posti letto per i nuovi ingressi in Pronto Soccorso, da ieri, 16 novembre, è stata aperta nell’area di via Napoleona una Degenza di Comunità con 20 venti posti letto. Il reparto si trova al primo piano dell’edificio che ospitava la Radioterapia e vi sono già ricoverati sei pazienti, arrivati in parte dalla degenza di Mariano Comense, che ha visto la trasformazione di letti in sub acuti e un innalzamento della complessità di cura, e in parte dall’ospedale Sant’Anna.

“Questo reparto ha la caratteristica di una Degenza di comunità, snodo tra ospedale e territorio - osservano il direttore generale Fabio Banfi e il direttore socio sanitario Raffaella Ferrari - E’ una soluzione di accoglienza, a bassa intensità, per tutti quei pazienti che risultano ancora positivi al tampone ma che per diversi motivi non possono essere rinviati al loro domicilio”.

All’ingresso in reparto il paziente sarà informato che per il periodo di isolamento dovrà rimanere all’interno della camera assegnata e che non è prevista possibilità di uscita prima del termine dell’isolamento stesso. Il paziente verrà sottoposto a tampone rinofaringeo una volta la settimana fino alla negativizzazione.