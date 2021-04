Estate 2021, le regole per andare in spiaggia sono le stesse del 2020: ecco cosa prevedono

"Stessa spiaggia, stesso mare", diceva la nota canzone. Ai tempi del covid tocca dire "stessa spiaggia, stesse regole del 2020". Regole sicuramente giuste ma che, a distanza di più di un anno dallo scoppio della pandemia lasciano un pò di amarezza.

"Quest'estate potremo tornare in spiaggia esattamente con le regole adottate nel 2020", a fare questa dichiarazione il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure Marco Scajola.

Ecco in cosa consistono queste regole:

- Distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 5 metri e lettini liberi almeno di due metri. La regola non si applica tra conviventi

- Vietati assembramenti ai buffet o tra gli ombrelloni

- Prenotazioni: si potrà riservare il posto anche online e per fascia d'orario

-Accessi regolamentati da cartellonistica ben segnalata. La temperatura verrà presa all'ingresso e se sarà superiore a 37.5° la persona non sarà fatta entrare

-Sarà vietato l'utilizzo delle docce chiuse e degli spogliatoi comuni

Circa l'utilizzo degli impianti sportivi in spiaggia potrebbero essere riaperti nelle regioni in zona bianca solo dopo che il Governo avrò deciso in merito agli sport di contatto.