Emergenza Coronavirus: il Sant’Anna si riorganizza e mette a disposizione 54 posti letto

Stante le indicazioni operative di Regione Lombardia in seguito all'aggravamento della situazione epidemiologica, la direzione di Asst Lariana, insieme all'Unità di crisi e al gruppo Coordinamento Covid, ha messo a disposizione un'area covid di 54 posti letto nella Degenza Chirurgica 3 (i primi 10 posti letto erano stati riaperti già lo scorso venerdì, ndr).

Tra le decisioni assunte figura, inoltre, la destinazione per pazienti covid, a partire da domani, 16 ottobre, di 6 posti letto in Terapia Intensiva; l'attivazione entro la fine della prossima settimana di ulteriori 20 posti letto presso la Degenza Medica 3; il reclutamento di personale per poter attivare ulteriori 17 posti letto a Mariano Comense (che arriva così a un totale di 27 posti letto, ndr).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel "pacchetto" delle decisioni assunte, infine, figura la prossima attivazione di 10 posti letto per pazienti sub-acuti (pazienti che, pur avendo superato la fase acuta di criticità clinica, necessitano di completare il percorso di cura, prevenendo anche eventuali rischi di ricadute) e di 5 posti letto di area grigia (area dove vengono ricoverati pazienti con tampone negativo ma sintomatologia clinica suggestiva rispetto al Covid).

"I dati dei contagi non sono confortanti e tantomeno quelli dei ricoveri, pertanto cautela e massima attenzione sono d'obbligo - osserva Fabio Banfi, direttore generale di Asst Lariana - Anche nel periodo estivo Asst Lariana ha lavorato per dotarsi delle risorse necessarie per fronteggiare l'eventualità di questa nuova fase ed essere pronti nel momento del bisogno".