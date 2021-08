Per chi avesse necessità di fare un tampone in giornata, esiste un servizio molto efficiente che indica giorno per giorno le farmacie atttive per questo tipo di servizio. Basta andare sul sito di Farmacia Aperta, scegliere il giorno, il tipo di tampone necessario ( Tampone rapido SSR - Tampone rapido Extra-SSR - Tampone prot. nazionale) e nella cartina vengono indicate tutte le farmacia disponibili in Lombardia.

Attraverso lo stesso sito vengono indicate, se richieste, anche le farmacie dove è possibile accedere per le vaccinazioni anti-covid per gli over 60. In entrambi i casi si consiglia di chiamare la farmacia per verificare l'effettiva disponibilità nell'orario desiderato.