Dpcm in Lombardia: le nuove restrizioni slittano a venerdì 6 novembre

L'entrata in vigore delle misure restrittive contenute nell'ultimo dpcm firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2020 entreranno in vigore a partire dal 6 novrembre. Dopo una giornata segnata da continue indiscrezioni (anche contraddittorie tra di loro) Palazzo Chigi ha fatto sapere che tutte le nuove norme riservate a zone rosse, arancioni e verdi scatteranno da venerdì. Ancora non si sa se la zona rossa sarà estesa a tutta la Lombardia o solo a Milano.

Fino all'ultimo Governo e Regioni (in special modo la Lombardia) si sono confrontati su alcuni dettagli fondamentali, come, appunto la suddivisione delle zone. Slitta a venerdì anche il nuovo coprifuoco.

