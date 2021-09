Supermercati, chiese e studi medici: ecco la lista di dove non serve il green pass dal 15 ottobre

Dopo il nuovo decreto che entrerà in vigore il 15 ottobre l'utilizzo del green pass è stato notevolmente esteso, in primis per l'accesso ai luoghi di lavoro. Oltre alle persone esentate vediamo quali sono gli ambiti (anche al chiuso) dove non è obbligatoria la certificazione verde:

- per entrare nei supermerxati e nei cemtri commerciali non serve il green pass

- per entrare nei negozi per fare acquisti

- non serve neache per l'ingresso nelle farmacie

- non serve per salire sui mezzi pubblici locali (ricordiamo invece che va mostrato sui treni, aerei e mezzi a lunga percorrenza)

- nessun obbligo per gli albergi salvo per i ristoranti dove hanno accesso anche i clienti esterni

- nessun obbligo per chi consuma al bancone in un bar

- in Chiesa non serve il green pass per la messa e le funzioni ordinarie, per cerimonie private si'

- nei trubunali è richiesto solo agli avvocadi di Stato ma non ai periti o ai difensori. Nemmeno agli eventuali testimoni in aula.

- per andare dal medico o dal dentista non serve il green pass

- non serve per sbrigare pratiche burocratiche negli uffici pubblici (fonte il Sole 24 Ore)

- infine nessun obbligo di green pass per chi andrà a votare alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre

Per qualsiasi dubbio vi consigliamo di consultare le FAQ (domende e risposte piu' frequenti) sul sitode Governo.

Nb. Resta inteso che anche laddove non sia obbligatorio l'uso del green pass restano vigenti le norme di distanzaiamento e di indossare le mascherine.