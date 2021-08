Vaccini anti-covid, a Villa Erba 218mila dosi in quattro mesi

Sono esattamente 218.549 le dosi di vaccino anti-covid somministrate nell'hub di Villa Erba di Cernobbio dal 12 aprile al 15 agosto. Si tratta di una media di circa 1.800 dosi inoculate ogni giorno. L'Asst Lariana in un post pubblicato su Facebook voluto ringraziare tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che si sono adoperati in questi quattro mesi per questa intensa attività di vaccinazione. "Con la giornata di ieri 15 agosto - spiegano dall'Asst Lariana - l'Hub di Villa Erba, attrezzato dallo scorso 12 aprile per la fase della campagna massiva, ha cessato la propria attività e la struttura tornerà ad ospitare fiere e congressi. Il centro è stato operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20, festivi compresi. E' stato chiuso solo per 15 ore tra il 27 e il 28 luglio a seguito del maltempo e delle conseguenti frane che hanno colpito la provincia di Como".

Dal 21 agosto, Asst Lariana trasferirà la propria attività nel Padiglione Negretti, nell'area dell'ex ospedale Sant'Anna, in via Napoleona, a Como, dove erano state vaccinate le persone over 80 all'avvio della campagna.