Al mercato senza mascherina: "Non mi potete sanzionare". Donna di Rovello Porro multata dai vigili

Si aggirava tra le bancarelle di via Monti a Saronno senza indossare la mascherina. All'invito degli agenti della polizia locale a indossarla lei ha risposto estraendo un foglio dove erano contenuti i motivi per i quali i vigili non avrebbero potuto multarla. La sua covinzione non è bastata a evitarle una sanzione da 400 euro per violazione delle norme anti-covid. Come riportato dal giornale "Il Saronno" la donna, una 40enne residente a Rovello Porro, ha cercato di opporsi rifiutando di fornire i documenti. Ha provato anche a telefonare al marito ma è stato tutto inutile: la multa è arrivata lo stesso. L'importo della sanzione scende a 208 euro se pagata entro cinque giorni.