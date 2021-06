Ospedale Sant'Anna, dimessi gli ultimi pazienti covid dalla terapia intensiva

Sono stati dimessi nel tardo pomeriggio del 24 giugno 2021 gli ultimi due pazienti covid che erano ricoverati nella terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna. “Un segnale positivo che registriamo con favore - osserva Andrea Lombardo, primario dell’Unità di Anestesia e Rianimazione 2 di Asst Lariana all’ospedale Sant’Anna - Allo stesso tempo, però, invito a continuare a prestare la massima attenzione”. S

ono 320 i pazienti che sono stati seguiti nella terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna. Il primo venne ricoverato il 22 febbraio 2020. Così come previsto da Regione Lombardia, l’organizzazione della rete delle terapie intensive Covid prevede, almeno fino a settembre, il trasferimento di eventuali pazienti covid che necessitassero di essere ricoverati in terapia intensiva in cinque centri regionali. L’Hub di riferimento per Asst Lariana è l’ospedale Sacco di Milano. “In caso di necessità naturalmente - aggiunge Lombardo - saranno sempre garantiti percorsi e cure dedicate anche all’ospedale Sant’Anna” “La curva dell’emergenza pandemica si è raffreddata - osserva il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi - ma invito a non archiviare il tema. Da parte nostra proseguiamo la campagna vaccinale che ricordo resta il principale strumento, insieme ai comportamenti individuali, per contrastare il virus e anche le varianti”.