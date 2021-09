A Como il covid ci ha tolto due anni di vita

Per gli uomini quasi due anni e mezzo in meno, ecco i dati pubblicati dall'Istat

In Italia, nel 2020, la speranza di vita alla nascita si è ridotta in media di 1,2 anni a causa della pandemia, attestandosi a 82 anni (79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne).

La perdita in provincia di Como ha fatto registrare in media 1,9 anni in meno rispetto al 2019. L’aspettativa di vita della popolazione maschile comasca è stata costretta a cedere 2,4 anni, mentre quella femminile 1,2. Oggi un cittadino comasco ha una aspettativa media di vita di 81,7 anni; l'anno precedente era invece 83,6 anni. Guardando i dati Istat nel dettaglio, anche a Como la differenza tra uomini e donne è netta: per la popolazione femminile lariana si è passati da 85,5 anni a 84,3, per gli uomini da 81,7 a 79,3.

Ma a livello lombardo i territori maggiormente colpiti sono Bergamo, Cremona e Lodi che hanno registrato un calo per gli uomini di 4,3 e 4,5 anni.