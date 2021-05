Covid in Lombardia 6 maggio, ricoveri in calo: ma a Como i nuovi contagi sono 186

Stando ai numeri diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 6 maggio 2021, continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-116). A fronte di 54.722 tamponi effettuati, sono 2.151 i nuovi positivi (3,9%). I guariti/dimessi sono 1.352.

I dati del 6 maggio

- i tamponi effettuati: 54.722 (di cui 36.254 molecolari e 18.468 antigenici) totale complessivo: 9.724.314

- i nuovi casi positivi: 2.151 (di cui 103 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 732.612 (+1.352), di cui 3.567 dimessi e 729.045 guariti

- in terapia intensiva: 513 (-6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.072 (-116)

- i decessi, totale complessivo: 33.081 (+35)

I nuovi casi per provincia

Milano: 622 di cui 232 a Milano città;

Bergamo: 242;

Brescia: 206;

Como: 186;

Cremona: 105;

Lecco: 57;

Lodi: 25;

Mantova: 100;

Monza e Brianza: 174;

Pavia: 84;

Sondrio: 47;

Varese: 250.