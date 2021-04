Covid a Como, i dati del 4 aprile: 188 nuovi casi

Anche a Pasqua non mcanca l'aggiornamento sui dati dei nuovi casi positivi al Covid. Stando ai dati diffusi il 4 aprile dalle autorità sanitarie sono 3.003 i nuovi positivi rilevati in Lombardia (su 41.537 tamponi effettuati). Inoltre, i ricoveri in terapia intensiva sono saliti di 2 unità mentre i posti letto occupati nei reparti ordinari sono invece in calo di 38.

I dati per provincia

Milano: 751

Brescia: 655

Varese: 162

Monza e della Brianza: 295

Como: 188

Bergamo: 278

Pavia: 111

Mantova: 144

Cremona: 139

Lecco: 111

Lodi: 45

Sondrio: 66