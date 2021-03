Covid a Como, i dati del 31 marzo: 206 nuovi casi

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 31 marzo 2021, a fronte di 56.747 tamponi effettuati, sono 3.943 i nuovi positivi (6,9%). I guariti/dimessi sono 4.510.

I dati del 31 marzo

- i tamponi effettuati: 56.747 (di cui 37.552 molecolari e

19.195 antigenici) totale complessivo: 8.169.813

- i nuovi casi positivi: 3.943 (di cui 183 'debolmente

positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 608.894 (+4.510), di cui

5.797 dimessi e 603.097 guariti

- in terapia intensiva: 863 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.033 (-76)

- i decessi, totale complessivo: 30.735 (+100)

I nuovi casi per provincia

Milano: 981 di cui 393 a Milano città;

Bergamo: 241;

Brescia: 570;

Como: 206;

Cremona: 212;

Lecco: 171;

Lodi: 94;

Mantova: 243;

Monza e Brianza: 467;

Pavia: 203;

Sondrio: 75;

Varese: 388.