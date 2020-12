Covid a Como, i dati del 27 dicembre: 55 nuovi casi

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia il 27 dicembre 2020 continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tamponi effettuati sono 466 i nuovi positivi (9,5%). I guariti/dimessi sono 712.

I dati del 27 dicembre

- i tamponi effettuati: 4.901 totale complessivo: 4.785.738

- i nuovi casi positivi: 466 (di cui 22 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 387.761 (+712), di cui 383.849 dimessi e 3.912 guariti

- in terapia intensiva: 508 (-5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.801 (-38)

- i decessi, totale complessivo: 24.867 (+49)

I nuovi casi per provincia

Milano: 124 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 111;

Como: 55;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 16;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 13;

Pavia: 10;

Sondrio: 45;

Varese: 7.