Covid a Como, i dati del 25 dicembre: 99 nuovi casi

A fronte di 27.942 tamponi effettuati sono 2.628 i nuovi positivi (9,4%) in Lombardia secondo i dati diffusi il 25 dicembre 2020 dal Pirellone. I guariti/dimessi sono 1.721.

I dati del 25 dicembre 2020

- i tamponi effettuati: 27.942 totale complessivo: 4.765.500

- i nuovi casi positivi: 2.628 (di cui 198 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 386.391 (+1.721), di cui 3.742 dimessi e 382.649 guariti

- in terapia intensiva: 522 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.976 (-202)

- i decessi, totale complessivo: 24.782 (+105)

I nuovi casi per provincia

Milano: 878 di cui 332 a Milano città;

Bergamo: 120;

Brescia: 366;

Como: 99;

Cremona: 86;

Lecco: 155;

Lodi: 87;

Mantova: 173;

Monza e Brianza: 183;

Pavia: 209;

Sondrio: 53;

Varese: 151.