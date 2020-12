Covid a Como, i dati del 23 dicembre: 140 nuovi casi

I dati sui contagi da coronavirus del 23 dicembre parlano di un'ulteriore abbassamento della curva. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-4) e nei reparti (-47). A fronte di 32.926 tamponi effettuati sono 2.153 i nuovi positivi (6,5%). I guariti/dimessi sono 2.960.

I dati del 23 dicembre 2020

- i tamponi effettuati: 32.926 totale complessivo: 4.705.264

- i nuovi casi positivi: 2.153 (di cui 151 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 379.750 (+2.960), di cui 3.883 dimessi e 375.867 guariti

- in terapia intensiva: 536 (-4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.243 (-47)

- i decessi, totale complessivo: 24.610 (+98)

I nuovi casi per provincia

Milano: 642 di cui 256 a Milano città;

Bergamo: 85;

Brescia: 282;

Como: 140;

Cremona: 53;

Lecco: 43;

Lodi: 67;

Mantova: 177;

Monza e Brianza: 114;

Pavia: 154;

Sondrio: 77;

Varese: 245