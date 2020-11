Covid, aumentano i contagi in Lombardia ma diminuiscono i ricoveri

In Lombardia continuano ad aumentare i nuovi casi di contagio ma allo stesso tempo diminuiscono i ricoverati negli ospedali.

I dati del 19 novembre 2020

- i tamponi effettuati: 37.595, totale complessivo: 3.682.509

- i nuovi casi positivi: 7.453 (di cui 516 'debolmente positivi'

e 101 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 172.847. (+3.791), di cui 7.351 dimessi e 165.496 guariti

- in terapia intensiva: 915 (+12)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.291 (-32)

- i decessi, totale complessivo: 20.015 (+165)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.928, di cui 1.134 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 556;

Como: 645;

Cremona: 227;

Lecco: 197;

Lodi: 164;

Mantova: 184;

Monza e Brianza: 873;

Pavia: 406;

Sondrio: 186;

Varese: 657.