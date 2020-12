Covid a Como, i dati del 15 dicembre: 447 nuovi casi

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-29) e nei reparti (-57). Il numero dei tamponi effettuati è 27.676 e 2.404 sono i nuovi positivi (8,6%). I guariti/dimessi sono 4.721.

I dati del 15 dicembre

- i tamponi effettuati: 27.676 totale complessivo: 4.477.309

- i nuovi casi positivi: 2.404 (di cui 133 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 347.130 (+4.721), di cui 4.542 dimessi e 342.588 guariti

- in terapia intensiva: 656 (-29)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.996 (-57)

- i decessi, totale complessivo: 23.991 (+114)

I nuovi casi per provincia

Milano: 594 di cui 243 a Milano città;

Bergamo: 97;

Brescia: 89;

Como: 447;

Cremona: 48;

Lecco: 14;

Lodi: 43;

Mantova: 112;

Monza e Brianza: 72;

Pavia: 121;

Sondrio: 68;

Varese: 632